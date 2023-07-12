「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒鄭欣宜從4月就鬧失聯，經紀人僅表示她身體微恙，需要時間靜養，引發外界揣測和擔心，就連李玟生前也都掛心她，終於，鄭欣宜的髮型師好友Benjamin昨（11日）曝光她自彈自唱的影片，鄭欣宜唱著自己的歌《有天我會好》，一向圓潤的她，背影看來瘦了一些。

鄭欣宜從4月就鬧失聯，不僅缺席2場頒獎典禮，IG最新發文停在4月26日，就沒有更新，當時她被爆是因情變搞失蹤，甚至鬧烏龍死訊，經紀人當時則表示，鄭欣宜只是身體微恙，需要時間靜養，工作方面，就等她狀態恢復，希望外界給鄭欣宜時間。

而鄭欣宜的髮型師好友Benjamin昨則分享一段她自彈自唱的影片，並用英文寫下：「我喜歡她唱歌給我聽的時候」，影片中，鄭欣宜身穿演唱會T恤，背面印有PRINCE JOYCE、香港女歌手等字樣，她唱著自己的歌《有天我會好》，一向圓潤的鄭欣宜，背影看來瘦了一些。

鄭欣宜唱著：「有天我會好，和從前一樣，真的，沒事，別同情」，似乎是想透過歌曲回應近期紛擾，粉絲看到她平安，都鬆了一口氣，紛紛留言打氣，期待鄭欣宜早日回歸。

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