日前基隆市暖暖區的自來水顏色變黃，並伴隨有異味，市議員林旻勳與蔡適應服務處安排會勘，了解水公司處理及改善狀況。（張志康攝）

蔡適應服務處主任林明智（右）、基隆市議員林旻勳（左）赴暖暖淨水場會勘，聽取自來水公司一區處副處長陳素卿（中）的說明。（張志康攝）

林明智一口喝下淨水場經過濾後輸出的水，表示沒有異味，民眾可以安心。（張志康攝）

基隆市暖暖區有民眾在地方社群網站發文，指多日以來，家中自來水顏色偏黃且有奇怪的異味，向基隆市議員反映。12日上午立法委員蔡適應服務處進行會勘，自來水公司強調，近日炎熱少雨才會導致原水色度上升，水質沒有問題，民眾可以安心使用。

基隆市議員林旻勳及陳冠羽都表示，自7日起便陸續接獲暖暖區十餘個社區的民眾的陳情，表達對於自來水偏黃及有異味的擔心。立法委員蔡適應服務處12日上午舉辦會勘，由服務處主任林明智與林旻勳共同赴暖暖淨水場視察。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿表示，自7日起，水公司便接獲民眾及基隆市議員的反映，水公司也進行了相關的處置措施。她解釋，近期基隆市炎熱少雨，也導致基隆河水量銳減、流速緩慢。因此，原水的色度也提高，雖然經過淨水廠處理，但民眾仍會發現水的顏色偏黃。

陳素卿強調，水公司在接獲民眾反映後，在外部方面加強了管末排水，避免民眾家中用水受到管線內部的雜質影響。另一方面，也在淨水廠內，加入了活性碳用以吸附異味。但因為活性碳也會吸附水中的餘氯，因此淨水廠也稍稍加大了投氯，這可能是民眾在家中聞到異味的來源。陳素卿說，水質經水公司嚴密檢測，絕對符合標準，請民眾安心。

林明智表示，由於暖暖淨水場的原水來源包括西勢水庫、東勢溪以及基隆河，若基隆河的原水色度較高，建議水公司視狀況調整比例，改善民眾用水的疑慮。陳素卿表示，水公司將會做適當的調整。

接著林明智及林旻勳也到暖暖淨水場視察，兩人都試飲一口，表示確實沒有異味，也沒有偏黃的問題。

陳冠羽表示，天候問題相信民眾都能體諒，但水公司未能及時說明並解決民眾疑慮才是問題。陳冠羽強調，在解決現有的水質問題後，希望一區處可以進一步說明：為何會發生？以及未來如何避免，以確保民眾用水權益。