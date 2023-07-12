大宇資印度子公司星點（Starlight Gaming）發行的《RAIDER SIX》上市後，大宇資成為國內第一家進軍印度市場的遊戲廠商，大宇集團董事長涂俊光親自出席，印度重量級寶萊塢明星Sidharth Malhotra為遊戲站台，並在現場小試身手，化身《RAIDER SIX》中的戰士，槍林彈雨機智生存。Sidharth Malhotra過去也曾在電影中演出上尉角色有印度版「美國隊長」稱號。另外，還有6位百萬KOL蒞臨現場，用《RAIDER SIX》獨創元素打造個人化角色。

《RAIDER SIX》於印度時間7月4日中午12點正式對外開放，開放預約登錄期間內累積400萬以上的預註冊帳號，遊戲一上線下載量破百萬，連續5天奪下冠軍寶座，顯見印度玩家對這款遊戲的熱烈支持。

接下來《RAIDER SIX》和印度的電競聯盟S8UL合作，S8UL是唯一透過電競和遊戲內容獲全球電競獎的印度組織。S8UL執行長Animesh Agarwal，這款遊戲的玩家在各大遊戲社群中熱情討論與參與，已經形成《RAIDER SIX》旋風，未來雙方也將有更多合作。印度當地玩家更在IG上踴躍留言互動，星點表示，未來將籌劃舉辦遊戲內各種比賽與實體電競錦標賽，帶給當地玩家更豐富的遊戲體驗。