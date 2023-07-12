知名音樂人、黑膠教父李坤城10年前和小他40歲的林靖恩爆出爺孫戀，今年4月李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，長子李卓軒近日預告周五要上節目分享「搶救父親收藏甘苦談」，但稍早他提前開戰林靖恩，指：「我爸如果開心就不會故意酗酒喝到大腸癌了，病歷上是這樣寫的，鄰居也證實，他近幾年每天喝威士忌一瓶啤酒六瓶以上」。

李坤城當年與朋友的女兒林靖恩擦出愛苗，但因兩人年紀相差40歲，爺孫戀話題轟動社會，當時兩人本來有意等林靖恩成年後登記結婚，卻無下文，直到今年4月李坤城病逝，才傳出兩人在病榻前完成婚禮。而遺產方面，半個月前報導指出台中房產歸林靖恩所有、李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，外界以為李卓軒和繼母林靖恩的恩怨就此落幕，沒想到稍早李卓軒再度發文，爆出父親晚年和林靖恩相處並不開心。

李卓軒爆出李坤城晚年真相。（圖／翻攝自李卓軒臉書）

見此，有網友勸李卓軒說：「整天抱怨你的後母把房賣了爽爽過，人家也付出多年青春，讓你爸爸很開心，這些都是你沒辦法給的，與其怨天尤人，不如自己多賺一些錢吧」，李卓軒則反駁如果父親李坤城晚年過得很開心，就不會故意酗酒喝到大腸癌。有人問為何李坤城不選擇分手？李卓軒則回：「林小姐已經沒有家人要理他，整天只會打電動叫外賣。如果我爸在（再）分手，那要她去哪？但她一直逃避從17歲到27歲。正常人早就已經讀書工作有工作能力了。他就是只會打電動。騙我和我爸說要做遊戲直播賺錢。我爸幫她買硬體，我幫她買軟體，結果她都只是敷衍，完全不想要面對社會。」

李卓軒表示願意跟林靖恩對質。（圖／翻攝自李卓軒臉書）

李卓軒更表示，林靖恩的生活起居都靠李坤城打理，李坤城生病時，林靖恩還虧：「不要再假了」，直到李坤城行動不方便跟家人求援，才能及時送醫，並指：「她脾氣非常不好，我爸沒有買到她要吃的東西，她就暴怒，我在面前她照樣兇我爸，霸凌一個老人。做兒子的看不下去，不行？」他也清楚事實不能只靠一個人的說法，但他願意跟林靖恩對質十年來的生活是否如他所說，「照顧我爸，相愛，真的是說謊不打草稿」，而對此，林靖恩暫未回應，不知上述說法真偽。

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