台東日照中心長輩以吹吹捲學習控制呼吸及協調性。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴為加強長者咀嚼吞嚥照護，引進高雄醫學大學及小港醫院專業團隊的協助。（蔡旻妤攝）

台灣長者有21.8％每週3次進食嗆到，台東縣政府今天起連續3天為縣內15間日照機構長者提供咀嚼吞嚥照護衛教及口腔機能篩檢服務，是全台第1個由縣府主動為日照機構長者的檢查。台東縣長饒慶鈴為加強台東長者咀嚼吞嚥照護，特別引進高雄醫學大學及小港醫院專業團隊的協助，希望長輩到終老都能由口進食，更能好好吃飯攝取營養。

長者吞嚥不可不慎 台東縣府今起主動為日照機構長者檢查

講師在台上示範讓吹吹捲維持10秒，讓長輩學習控制呼吸及協調性，若能維持10秒，下一關則進階由吹吹捲與隔壁學員互相傳遞橡皮筋。今年5月台東縣老年人口比例達18.96％，長者因退化或疾病，造成進食時不易咀嚼、吞嚥或容易嗆到，但很容易被誤會是暫時的狀況而延誤診治。

饒慶鈴指出，根據國健署資料，台灣65歲以上長者中21.8％每週至少3次有進食嗆到的現象，有12.8％經過評估為吞嚥異常，顯示不少長者深受吞嚥問題的困擾，若未能好好評估、早期治療，容易因衰弱導致吸入性肺炎、進一步出現咀嚼吞嚥障礙，都是台東縣要嚴肅面對的課題。

高雄醫學大學校長楊俊毓與饒慶鈴今天共同按下啟動鈕，象徵高醫大南方咀嚼吞嚥一條龍守護台東計畫正式啟動，除為長者進行口腔篩檢及吞嚥功能評估，更以互動遊戲的趣味方式教導長者訓練口腔肌力，有效提升咀嚼力，期盼所有長者到終老都能由口進食且好好吃飯。

衛生局長孫國平指出，自去年11月起陸續結合高雄市立小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心（委託財團法人高雄醫學大學經營）團隊辦理種子教師人才培育，已完成台東縣326位第1線長照服務人員及護理人員培訓；7月12日至14日，團隊將前往縣轄內15間日間照顧機構，提供近300位機構長者咀嚼吞嚥照護及口腔機能篩檢。