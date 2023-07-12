晶圓代工龍頭廠台積電海外布局傳出新進展，日媒披露，台積電將在2024年4月繼續在熊本縣菊陽町興建第二座工廠，總投資額約1兆日圓（約新台幣2300億元），預計生產12奈米晶片、2026年底前投產。半導體知名分析師陸行之則認為，加碼投資日本廠明顯優於投資美國廠，並提出7大原因分析。

根據日刊工業新聞報導，台積電日本二廠與日本一廠規模差不多，第二座廠預定2024年底開始生產。日本一廠則是與索尼半導體和日本電裝合作興建，總投資額約86億美元，預計2023年9月完工，明年12月啟動生產，生產包含22／28奈米製程，以及12／16奈米。

針對此則新聞，陸行之表示，台積電要分散5/3奈米先進製程投資風險，他認為加碼投資日本廠明顯優於投美國廠，主要考量員工素質、工作態度、文化差異、建廠費用、生活費用、投資補助以及供應鏈強度等7大因素。

針對日媒報導，台積電日本二廠預計2024年4月動工。台積電則表示，目前為法人說明會前緘默期，公司不評論報導內容。