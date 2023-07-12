學員需要從「從0開始」，親手組裝並彩繪專屬於自己的無人機。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

小學員開心秀出自己的無人機成品。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

無人機專業教官現場指導學員操控無人機。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

學員操控自己做的無人機，飛舞在暖暖國小禮堂，相當有成就感。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

崇右影藝大學與暖暖國小合作，開辦「無人機彩繪組裝營」，培養孩子未來的科技多元能力。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

近年無人機產業發展迅速，已成為各國重點發展之領域。基隆市政府與崇右影藝大學合作，於本月10日至11日在暖暖國小開辦「無人機彩繪組裝營」，讓學童在崇右「無人機基地」專業教官的指導下，利用無人機線上模擬器練習無人機的操控，並彩繪組裝屬於自己的小型無人機。教育處表示，未來市將持續推動相關營隊，讓更多孩子接觸新興科技，拓展多元視野。

教育處表示，暖暖國小近年致力結合在地資源拓展學生多元學習機會，本次與投入無人機教育訓練的崇右影藝大學合作，共同舉辦「無人機彩繪組裝營」，讓全市國小的學童可以學習最新的無人機相關知識。

教育處說，營隊課程除了無人機基本知識的傳授，還讓學員利用擬真遙控器熟悉無人機的操控技術。在最後活動的高潮，讓試飛學員自行組裝的木製彩繪小型無人機，學員們都聚精會神在空中的無人機上，感受到「從做中學」的樂趣。而參加的學生都覺得新奇有趣，不少學生表示自己未來想當無人機操作員。

暖暖國小校長彭雪峯表示，先前該校已推行國小新興科技教育，這次則是擴展到全市學童，提供學生對於科技領域課程之學習動機並發展潛能。

彭雪峯強調，無人機科技讓學習變得更活化且更具體，也呼應12年課綱科技領域基本理念「做、用、想」，培養學生動手做、使用科技產品，以及設計與批判科的能力。

崇右影藝大學董事長林金水表示，無人機結合機械、電子、電機、資訊及數理等各層面的科學原理和技術，是人類近代最重要研發之一。本次課程透過遊戲和主題活動，學習空拍機基本與花式飛控技術，還結合藝文領域素養，由孩子們動手組裝空拍機並予以彩繪，讓孩子親自體驗駕馭無人機的飛行樂趣。

教育處長劉美蘭表示，無人機是推動科學教育的最佳工具之一，本次活動可激發孩子的創造力和探索精神，未來市府會持續推動相關科學類夏令營，讓更多孩子有機會接觸到新興科技，拓展眼界並培養成為未來的科學家和工程師。