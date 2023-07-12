台灣運彩xT1聯盟新人選秀會預計於7月14日下午3點進行，就在選秀會前兩天，12日聯盟和台啤雲豹隊分別宣佈1個重磅交易消息，台啤雲豹和台北台新球團達成選秀權交易，台啤雲豹以球員黃聰翰及2024年新人選秀會第一輪選秀權，和台北台新球團交易2023年新人選秀會第1輪第2順位選秀權，加上原本擁有的第1輪第1順位選秀權，台啤雲豹等於擁有今年T1選秀會狀元籤及榜眼籤，創台灣籃壇史上第1。

聯盟表示，12日通過兩筆選秀權交易案，第1個事台啤雲豹和台北台新球團，另一個是台北台新球團以2023年新人選秀會第2輪第3順位選秀權及2024年新人選秀會第2輪選秀權，交易台中太陽2023年新人選秀會第1輪第3順位選秀權。

T1聯盟今年的選秀制度從過去的「指名制」改為「自然選秀制」，同時手握狀元與榜眼籤的台啤雲豹，將可一口氣補進兩名頂級新秀，幫助球隊在新球季打造出全新球風，此舉更讓台啤雲豹成為台灣籃壇史上第1，球團感謝「小台」黃聰翰過去為台灣啤酒籃球隊的付出與貢獻，期待在新球季將帶給球迷們更多精彩比賽。