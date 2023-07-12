該央行在決策聲明中表示，此前所採取的升息動作一如預期正在抑制支出並降低通膨壓力。隨著產能緊缺問題緩解，核心通膨將下滑，且跡象顯示勞動力市場的壓力正在放緩，職缺數正在減少。

聲明中並指出，央行決策委員會認同在可預見的未來，利率應該保持在具限制性的水準一段時間，藉此消費者年通膨率將得以回落到介於1%～3%的目標區間內。

紐西蘭央行在這一輪緊縮周期共已升息525個基點（21碼），是其官方現金利率自1999年上路以來最激進的升息周期，而效果已逐漸顯現，該國第一季經濟陷入溫和衰退。

奧克蘭儲蓄銀行首席經濟分析師Nick Tuffley表示，紐西蘭央行應該已經完成緊縮工作，但直到明年5月前不會降息。另有經濟學家認為紐西蘭央行仍需在今年晚些時候再升息一次，以確保通膨率回落到央行目標。

根據紐西蘭央行5月提出的預測，該央行決策官員預期基準利率將維持在5.5%，直到2024年第三季。

在央行宣布暫停升息後，紐西蘭元一度急貶，但由於美元普遍走弱，紐元隨即反彈，並漲破開盤價。