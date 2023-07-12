在營收績優激勵下，亞翔股價近日發動上攻，今（12）日開高後再度攻上漲停價78.3元，創2005年8月底以來逾17年10個月高價，今年以來已飆漲近1.08倍。三大法人近日偏多操作，本周迄今合計買超920張。

亞翔2023年6月自結合併營收40.46億元，月增達46.3％、年增達43.04％，改寫歷史次高。使第二季合併營收99.89億元，季增達21.51％、年增達29.49％，同步改寫歷史次高。累計上半年合併營收182.1億元、年增達20.42％，續創同期新高。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔認為未來社會終將持續推動智慧生活、智慧製造與智慧城市發展，趨勢將驅動半導體及生技醫療產業成長。上述產業因應終端市場對高附加價值及利基產品的需求與服務模式創新，終將繼續帶動產線升級及產能擴充的資本投資。

對此，亞翔著眼從單純的產品專業價格導向，轉變為建構工程技術平台，服務客戶的多元價值導向，並開發更多潛在多元市場商機，將積極介入都更、土地開發、綠能建設及海外市場布局。

亞翔預期，今年在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長。

亞翔先前表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。