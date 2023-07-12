這家總部位於東京的PS（PlayStation）電玩日本製造業者，一直是上述併購案最大的反對者。索尼認為，如果讓微軟拿下決勝時刻（Call of Duty）這個暢銷電玩系列的版權，將會讓微軟的市場力量更大。

不過，總部位於華盛頓州的微軟表示，打算將這款決勝時刻遊戲繼續留在索尼的平台上。微軟也有所微詞地指出，索尼其實在電玩遊戲機的市占率方面，要比自己大得多。

美國當地時間11日，舊金山法院做了一項判決對微軟非常有利，認為FTC（美國聯邦貿易委員會）無法證明微軟與動視暴雪合併後會有壟斷之嫌。根據彭博社報導，FTC對判決不滿將提出上訴。同業索尼並沒有回應。

推出20年，已來到的4季的決勝時刻，無疑是世界上最賺錢的電玩系列之一，玩遊戲的粉絲每年都高達數百萬位。對索尼來說，即使這個電玩遊戲還是可以在自己PS遊戲機上玩，但微軟握有經營權，將不利於索尼日後的業務運作。

日本股票顧問公司Asymmetry Advisors指出，微軟拿下動視暴雪無疑是業界的大新聞，最不高興的應該是索尼。不少PS使用者若要在索尼平台上玩，就要自掏腰包來買這款遊戲。但對微軟來說，可以在自己平台Xbox Game Pass上，低價或者甚至免費提供給玩家使用。

屋漏偏逢連夜雨的索尼，還要面對來自英國消費者50億英鎊的訴訟案，被指因向電玩遊戲第3方開發商收取特許費，因而拉升電玩遊戲售價。Asymmetry Advisors統計，打官司的費用大概占索尼遊戲軟體營收的一半左右。