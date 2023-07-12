國民黨今召開「全台學青站出來！我們支持侯友宜！」記者會，國民黨發言人楊智伃、青年團執行長鄧凱勛以及來自各地的青年代表，紛紛站出來表達力挺侯友宜的決心，同時表達年輕人對侯友宜出席716公平正義大遊行的支持，青年團未來也將積極輔選，總統支持侯友宜、立委力挺國民黨，力拚政黨輪替、國會過半，為台灣人民和年輕人拚更好的日子。

楊智伃指出，儘管近期新聞風風雨雨，但各地立委參選人已紛紛在公車或看板上團結一致力挺侯友宜，現在學生青年也要光明正大勇敢站出來支持侯友宜，唯有政黨輪替、侯友宜當選總統，才能完成這些年輕人的夢想與希望。

鄧凱勛表示，青年團將展開全台青年輔選計畫，不只在總統大選中支持侯友宜，也要支持國民黨立委候選人。國民黨青年團未來會集結各地學生族群的聲音與創意，無論是掃街拜票到短影音企劃，將在陸戰與社群空戰上發揮戰力。

台南青年代表劉秉叡表示，台南從學甲爐渣案、88槍、土地重劃弊案、光電案、正副議長賄選案等，多次強調要掃蕩黑金槍毒的賴清德，卻連自己的「起家厝」都顧不好，賴清德做不到，從警30年的侯市長做得到，他提出恢復特偵組，將把民進黨任內的弊案都重新調查，相信他會把民進黨的腐敗事蹟公諸於世，守護中華民國的正直與清廉。

高雄青年代表黃騰憲則說，他北漂到新北就學，看得到新北的蛻變，從前市長朱立倫到侯友宜，都讓新北安居樂業。他曾與侯友宜當面對談，從三峽北大地區的交通、塭仔圳重劃與三重第二行政中心等，侯友宜對市政侃侃而談，讓他眼睛為之一亮。

基隆青年代表林佩蓁指出，基隆人在乎的四接議題，中央政府搞黑箱，看不出中央對基隆人著想。侯友宜從基層警員當起，了解基層、懂得傾聽地方聲音，若中央地方齊心協力，能夠帶給我們更好期待及願景。

宜蘭青年代表蘇上允認為，過去幾年來，新北市在各方面都與宜蘭縣政府進行了深度合作，顯示他不僅關注新北市，更注重跨縣市共同發展，可見侯友宜在擔任新北市長時，就已展現出國家領導人格局。