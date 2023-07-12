內政部今發布112年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19％，較上季上升0.94％。（內政部提供／游念育台北傳真）

內政部今發布112年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19％，較上季上升0.94％，較去年同季上升2.84％，變動幅度趨於穩定，房價負擔能力維持「偏低」等級。另在6都中，台北市房貸負擔率本季較上季減輕1.56％，已連續兩季下降。

內政部表示，本季全國中位數住宅價格較上季上升2.12％(由850萬元升至868萬元)，使負擔率增加0.85％，且受到五大銀行購屋貸款利率於3月升至1.985％，支付房貸金額增加，使負擔率增加0.48％，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.99％(由88.45萬元增加至89.32萬元) ，使負擔率減少0.39％，綜合上述結果，本季全國房貸負擔率季增0.94％主要為中位數住宅價格及購屋貸款利率上升所致。

此外，本季6都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為64.50％，已連續兩季下降，較上季減輕1.56％，新北市房貸負擔率為54.13％，較上季上升1.03％，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市為48.08％，較上季上升1.55％，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為39.96％、38.83％及33.88％，較上季分別上升0.74％、0.07％及1.07％，均為房價負擔能力「略低」等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為「可合理負擔」等級，其他縣市為「略低」等級。

內政部最後提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。修正後平均地權條例已於7月1日施行，包括限制預售屋換約轉售、嚴懲炒作行為、預售屋解約申報登錄，建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等，未來將持續辦理穩定房市相關業務，務實推動各項改革，並持續關注各區域房價變動情形。