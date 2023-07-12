郭志榮因右手肘劇痛就醫，竹山東華醫院求診，復健科主任張勝閔（左）診斷為網球肘。（竹山東華醫院提供／楊靜茹南投傳真）

打鐵師傅郭志榮透過非侵入性的高能量震波治療，大幅減少疼痛。（竹山東華醫院提供／楊靜茹南投傳真）

郭志榮的家族事業「來發鐵行」打鐵店已有150年歷史，他罹患網球肘，經治療再度扛起老店招牌。（竹山東華醫院提供／楊靜茹南投傳真）

家傳5代的打鐵店師傅郭志榮今年2月右手肘出現痠痛等症狀，不僅吃飯的工具鐵鎚舉不起來，連拿杯子喝水都有問題，生計、生活大受影響，赴竹山東華醫院復健科求診，經診斷為網球肘，透過非侵入性的高能量震波治療，大幅減少疼痛，復原良好，再次舉起鐵鎚扛起百年老店招牌！

郭志榮的家族事業「來發鐵行」打鐵店，在竹山鎮已有150年歷史，目前由他和第4代的父親一起工作，打鐵業除了要承受上千度高溫，雙手更常要有捶打等重複性動作，今年農曆年後，他發現右手疑因職業傷害，嚴重疼痛不舉至東華醫院就醫。

郭志榮告訴復健科主任張勝閔說，手肘痠痛的感覺難以形容，宛如千斤壓頂，拿起鐵鎚時有劇烈的刺痛、痠痛感，更遑論日常生活的喝水、吃飯，只能勉強硬撐，但他仍忍痛硬撐著打鐵，直到最後連鐵槌都舉不起來。

張勝閔說，郭男出現網球肘症狀，進一步進行超音波診斷，其手肘外側伸展肌腱鈣化與破裂，雖然透過復健及增生注射強化手肘韌帶肌腱，但郭男無法暫停工作，仍持續勞動導致無法適當休息，所以針劑治療效果不彰，建議一個療程3次的震波治療，郭男的手肘幾乎不痛，也可以再拿起鐵鎚工作。

張勝閔解釋，震波是一種非侵入性、安全且迅速有效的治療方式，利用高能量震波打在患部，造成組織輕微破壞，受傷組織發出發炎的訊號，誘發血管及組織生長因子增加，進而促進組織血管新生，達到組織修復目的，震波因門閥理論還可刺激神經分泌止痛訊號來達到即刻止痛的效益。

張勝閔說，除網球肘，包括足底筋膜炎、骨折癒合不良、高爾夫球肘、阿基里斯跟腱炎、髕骨肌腱炎、肩膀鈣化性肌腱炎、肩膀旋轉肌慢性肌腱炎等症狀，也透可透過震波治療，加強復原療效，治療後的6周內應避免劇烈運動，以免脆弱的再生組織二次受傷。