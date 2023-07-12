迎接解封後的第一個中元節，愛買量販提前備戰普度商機，看好疫後代客贊普需求旺，今年攜手三大宮廟合作，推出「中元贊普箱」，每箱999元起，協助民眾免出門完成祈福普度。

愛買量販今年與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮三大知名宮廟合作「中元贊普箱」，民眾預先訂購後，量販店會偕同宮廟於指定的時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體。

其中量販獨家白沙屯媽中元平安箱，售價999元，內含14樣供品，隨箱附贈獨家白沙屯媽金色平安符卡；而連續三年中元節與愛買合作的鹿港天后宮，則是推出普度植福箱，每箱1,200元，量販獨家開賣，每箱有精選彰化在地品牌商品、淨身梳洗包、過爐平安符及立體口罩，一共14項。傳愛造福地方，北港武德宮準備公益普度植福箱，完成贊普儀式後會全數代捐給慈善團體，每箱售價1,500元，內含18樣供品。前1,000名使用HAPPY GO PAY購買任一中元贊普套組加贈HAPPY GO點數100點。