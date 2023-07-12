土耳其同意讓瑞典加入北約，美準備出售F-16戰機。

就在安卡拉點頭，同意讓瑞典加入北約（NATO）後一天，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二說，拜登政府將與國會協商，就軍售土耳其F-16戰機採取行動。

據路透和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）12日報導，原本卡關不讓瑞典加入北約的土耳其早在2021年10月時，就要求以200億美元（約6077億台幣），向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購40架新型F-16戰機，還有近80組現代化套件。

蘇利文在北約立陶宛峰會召開前說，拜登一直都很明確地支持相關交易。不過，他並未透露相關時機的細節。而阻擋F-16相關軍售的民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）周一說，他正與拜登政府會談，但可能下周才會決定。

至於國務院發言人米勒（Matthew Miller）則說，近幾個星期來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和土耳其外長費丹（Hakan Fidan），還有包括梅南德茲在內的美國國會成員都討論過。雖然他們了解，仍需要主要議員同意，但將會展開軍售行動。

據美國國務院說，布林肯上周三和周六致電力促費丹，要讓瑞典加入北約，接著他周一又和費丹通話。幾小時後，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）就宣布，已同意瑞典加入北約。

美國準備軍售土耳其F-16戰機

不過，由於土耳其和同樣身為北約成員的鄰國希臘關係緊張，恐怕成為安卡拉採購F-16戰機的絆腳石。不只土耳其積極要買戰機，雅典也想向美國採購F-35戰機，而上周五布林肯希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也通過話。

先前梅南德茲就擺明，他關切的不僅是土耳其讓瑞典加入北約，還有當地的人權，以及土耳其飛越希臘領空。部分外交人士和分析家認為，艾爾多安拿讓瑞典加入北約來勒索，迫使拜登政府同意出售新型F-16戰機，並讓原有的機隊現代化。

法國前駐美大使阿羅（Gerard Araud）便推文直言，「用瑞典來勒索得逞了」。然而，就目前來說，瑞典獲准加入北約，而土耳其則如願將F-16機隊現代化，雙方算是各取所需，並如願以償。