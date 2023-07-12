好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」日前被檢出含有農藥環氧乙烷遭食藥署攔下，之後又在市場抽驗時發現不合格品項。食藥署今日公布，今年以來該款「油漬摩佐羅拉乾酪」共有7批輸入，總計4798公斤的產品恐都已吃下肚，為釐清國內起司類產品的農藥殘留，將進行系統性抽驗檢測。

食藥署表示，由美國生產的好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」日前因檢出農藥環氧乙烷1.407mg／kg，環氧乙烷雖然在美國、加拿大被列為准用殺蟲劑，但我國與日本等部分亞洲國家目前都為禁用，因此依規定就是不得檢出。

食藥署副署長林金富指出，高雄市政府日前於後市場抽驗好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」產品，發現有1件違規，目前已針對該批次產品進行回收，不過至今僅回收138.6kg，僅佔總進貨量的1成5。

不過食藥署接續清查這款「油漬摩佐羅拉乾酪」，發現今年共有7批總計4798公斤的產品輸入，為進一步了解國內起司類產品的農藥殘留狀況，將啟動全面性稽查、抽驗。

此外，針對國內驗出今年首例含有微量輻射的食品「越桔萃取物」，林金富也指出，業者已回應不會輸入該品項，但根據法規，只要是低於國內輻射殘留標準的食品，都能受到法律保障輸入，食藥署能做的只有道德勸說。

針對日本即將於8月份排放核廢水，林金富也表示，食藥署已與原能會合作，完成水中氚元素的食品檢測方法開發，現在則已啟動自日本輸入食品的背景值檢測，結果都是低於可測值，未來也會將水產品列為監測重點。