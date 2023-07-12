時序入夏後，許多愛好攝影的民眾都會到彰濱工業區線西區沿海拍攝濱刺麥、風車及夕陽等美景，近來民眾發現線西肉粽角海邊7號風車旁的沙灘被大量海藻覆蓋，形成有如北海岸老梅綠石槽的景觀，口耳相傳下，該地成為最新的拍照打卡景點。

彰濱工業區線西肉粽角海域的夕陽美景。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

彰濱工業區線西區海邊的濱刺麥與風車是拍照打卡熱點。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

彰濱工業區線西區海岸沙灘，生長著大片的濱刺麥，該地的濱刺麥在海風吹拂下，於濱海沙丘四處滾動，搭配著沿岸不斷轉動的風車，構成美不勝收的畫面，是該地最經典的拍照打卡景點，常吸引許多網美前來取景。

彰濱工業區線西肉粽角海邊7號風車旁的沙灘被大量海藻覆蓋。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

陳姓遊客說，日前他帶著友人到線西鄉慶安南二路旁沙岸及肉粽角沙灘一帶拍濱刺麥，發現人都好多，拍著拍著太陽下山了，他們看到有如蛋黃般的夕陽時都驚呆了，真的超美，而拍攝過程中，他們還發現該地還有像是北海岸老梅綠石槽的景觀。

陳姓遊客表示，彰化版的老梅綠石槽景觀出現在線肉粽角海邊7號風車旁沙灘，雖仔細看是大量的海藻覆蓋在沙岸，與北海岸老梅綠石槽是海藻覆蓋在石槽上不太一樣，但拍照效果不錯，是最近最夯的拍照景點，要拍到彰化版老梅綠石槽要算準退潮時間，才不會撲空。