氣象局長鄭明典將於7月16日退休，有網友發現他擔任局長3年來從未有颱風中心登陸，上一次登陸台灣的是2019年8月24日的「白鹿」颱風，距今近4年時間，當時鄭明典還是氣象局副局長；鄭明典過去受訪曾表示，擔任局長期間雖沒有颱風登陸，但有碰到乾旱、淹水等氣候問題，並非風調雨順。

鄭明典周一（10日）在個人臉書指出，收到中華郵政特製的退休紀念郵票，郵票印有台灣各地旅遊景點和鄭明典過去播報新聞的模樣，上頭大大兩行字寫「強風特報，放假囉！」、「鄭明典112年7月16日起周休7日」。

貼文湧入不少網友留言祝賀，其中一名網友驚見驚人巧合說，「意外發現局長任職期間都沒有颱風登陸，恭喜榮退」。

鄭明典自1991年11月進氣象局，曾任簡任技正、資訊中心、副主任、科技中心主任等職務，2020年5月6日升代理局長，同年6月升任局長，擔任局長3年2個月期間一共發布14次颱風警報，但都未有颱風中心登陸台灣，上一個登陸台灣的颱風是2019年8月24日，從屏東滿州登陸的白鹿，距今已1418天。

據《NOWnews今日新聞》報導，鄭明典曾表示，上任局長有1300多天沒有颱風登陸，雖然用科學無法完全解釋，但任職期間還是有碰到乾旱、淹水等氣候問題，並非風調雨順。