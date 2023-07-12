路透社報導，42歲的勒日斯基（Stanislav Rzhitsky）於昨天清晨在俄羅斯南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）遭槍殺。

他的地址、照片和個人資料曾出現在烏克蘭網站「和平締造者」（Myrotvorets）。這個網站為一個龐大的非官方數據庫，內含被視為烏克蘭之敵的人士個資。而今天，這個網站上的勒日斯基照片上方有著紅色「清算」字樣。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天表示，目前逮捕一名60歲出頭、持有手槍和消音器的嫌疑人。調查委員會發布的一則短影片顯示，全副武裝的安全人員衝進一棟住宅並拘留這名只穿著平角內褲的男子。

俄羅斯官方媒體和戰爭部落客表示，勒日斯基是當地軍事動員機構的副負責人，先前曾在黑海指揮過「克拉斯諾達號」（Krasnodar）潛艦。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網公布這起案件的細節，但未聲稱對此事負責，也未說明如何取得這些資料。

烏克蘭國防部情報總局指出，清晨6時左右，勒日斯基在市內一處空無一人的公園跑步時，持槍歹徒以馬卡洛夫手槍（Makarov）開了7槍，勒日斯基當場死亡。

與安全部門有關聯的俄羅斯Telegram頻道Baza表示，持槍歹徒可能是透過一款應用程式（App）追蹤勒日斯基的行蹤，因為死者利用這個App發布他的例行慢跑路線以及跑完全程所需時間。

一個由親烏游擊隊使用的Telegram頻道表示，勒日斯基涉嫌參與2022年7月的一次潛射巡弋飛彈襲擊行動，而這場行動在烏克蘭文尼察市（Vinnytsia）造成至少23人死亡，包括1名4歲女童。（實習編譯：李書瑜/核稿：蔡佳敏）1120712