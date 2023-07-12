去年底大陸全面解封後，不少人期待經濟復甦能刺激全球經濟，但實際上，大陸卻面臨經濟成長緩慢、人民幣暴跌及工業生產下滑等問題，如今又出現通貨緊縮的危機，被視為一個巨大的危險訊號。

Business insider報導，大陸周一公布的數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）持續回落，年增率為0%，寫下一年四個月以來新低，同一時間，生產者物價指數（PPI）與去年同期相比大跌5.4%，為近7年半以來最大的跌幅。

報導提到，大陸經濟已經陷入通貨緊縮的邊緣，當人們選擇延後購買商品，甚至希望在不久的將來會變便宜，整體支出下滑會拖累經濟成長。經濟學家Richard Koo表示，「從宏觀經濟角度去觀察，通貨緊縮是一個非常糟糕的跡象。」

Richard Koo也說，「就個人角度來說，省錢可能是一項正確的做法，但從宏觀的角度來說，他們正在扼殺經濟。」如同過去20年，日本陷入通貨緊縮的狀況，導致長時間的經濟停滯。

近期大陸央行採取多項措施對抗通貨緊縮與經濟成長趨緩，包括調降政策利率，採取與美國相反的措施。此外，大陸是生產總值全球第二大的國家，更是巨大的出口國，世界各國都有可能受到大陸經濟趨緩的衝擊。