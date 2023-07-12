食藥署11日公布，自日本愛知縣輸入的越桔萃取物中，輻射物質「銫-137」和「銫-134+銫-137」均為每公斤15.7貝克，已勸導業者將產品退運或銷毀，而這也是今年首批檢出微量輻射的日本食品。

食藥署副署長林金富今（12日）在例行記者會上表示，依照過往的作業流程，只要微量檢出就會予以公布，雖未超過規定的每公斤100貝克，就會道德勸說業者退運或銷毀，不過只要是合格產品就受法律保障，可自由輸入、流通，不會統計規勸後的輸入狀況。

另外，日本政府計畫最早將於8月開始，排放福島經過處理過的核廢水，日本政府解釋，這些核廢水已經過濾過，除了氚之外，也除去絕大多數具有放射性的元素。不過，氚是一種很難從水中分離的氫同位素。而處理後的核廢水，將被稀釋到遠低於國際允許的氚含量，然後再排放至太平洋中。

有媒體詢問，食藥署會不會啟動相關檢測？林金富指出，已經跟原能會合作做跨部會機制處理，去年就有開發「氚」的檢驗標準，並可分為食品中游離，以及和食品結合的，雖目前日方尚未排放，不過已針對日本輸台食品背景值檢測，目前均未檢出，食藥署將持續監控並建立相關背景值，檢測項目方面，「水產品絕對是重點」。