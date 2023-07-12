「反骨男孩」團長酷炫遭網紅星宣指控偷拍私密片，更被網友爆料曾說過跟77名小模、網美及藝人發生關係，還把影片分享給團員看過，疑似在炫耀自己的「豐功偉業」，他昨(11日)上傳聲明影片強調沒有偷拍，也吐露連日來的無奈心聲。

酷炫昨((11日) 上傳聲明影片，他首先強調「沒有偷拍影片，不搞偷拍影片」，接著指出本就不喜歡把私事攤開來討論，但眼見對方持續不實指控，導致公司名譽受損，才決定拍影片釐清真相，更指出許多指控和實際狀況兜不起來，並向對方喊話：「我希望事情到此為止，告一段落，妳們就好好做妳們的事，我就好好做我的事，互不相欠」，也要求對方不要蹭MeToo熱度來做這些事。

酷炫聲明沒有偷拍。（影／酷炫老師YouTube）

「反骨男孩」成員琳妲昨在限時動態發文力挺，她表示佩服酷炫的忍耐度跟聰明，反觀自己若被社會大眾誤會，絕對會先衝出來講對方多惡劣，讓對方最後無論輸贏都會獲得流量，強調：「冷靜、判斷、忍耐度才是最重要的」，但也不免感概：「自導自演的人真可怕」。

酷炫坦言當網紅就是這麼可悲。（圖／kevin0204660 IG）

酷炫隨後轉發此則動態，雖然強調已經沒事也早已習慣，但依舊吐露無奈心聲：「好好做自己的事，卻總是會被攻擊，當網紅就是這麼可悲」，最後不改幽默性格表示：「當絕世網紅真的不容易，因為可能會先過世」。

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