凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023全球趨勢展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理副總阮建銘、財訊雜誌社長謝金河等投資專家，提出多元且具深度觀點，完整分析下半年國內外經濟發展及資產配置策略，台北、台中及高雄三場論壇場場滿座，近千名投資人到場聆聽，掌握下半年財富增值的機會。

全球股票市場近期進入高檔整理，朱晏民從總體經濟面出發，宏觀分析下半年台、美股行情。朱晏民表示，上半年全球股市強勁上漲，這波行情可說是「跌得愈深，彈得愈高」，市場對衰退疑慮消退為最大主因，而國際資金今年以來大舉積極回補台股和韓股，著眼AI支撐2024年起獲利將大幅增長的前景。

而國際資金今年來台股和韓股的淨買入額僅達過去3年最大累計淨賣出額的近兩成比重，這意味著國際資金仍有相當的增持空間；但亦提醒投資人，聯準會的降息門檻甚高、條件遠未成熟，沒有降息美國經濟難以持續性改善，明年衰退的風險不可忽視。

針對下半年的股債資產配置，阮建銘則以「告別負利率、擁抱富資產」為題，呼籲投資人一定要去理解景氣循環的各項週期，在現今經濟成長放緩、通膨下降的情況下，到底手中持有的投資部分是不是符合市場現況適合的資產。

阮建銘並建議投資人在升息即將觸頂至轉降息前，可採取槓鈴式的策略組合，布局全球公債或投資等級債，以短天期債鎖好利，同時加碼中長期債券提高未來資本利得機會；而股票的部分以防禦型、高息低波動類股為主，漸增合理評價成長股，並搭配多元另類資產。

凱基證券落實「以客戶為中心」的價值，陸續榮獲「臺灣客服中心評鑑－金獎」、「金融服務評鑑大賞－服務品質獎」等獎項肯定，期望透過此次攜手財訊舉辦投資論壇，幫助更多投資人精確掌握下半年經濟發展與投資趨勢，持續提供多元完整的產品服務，幫助投資人迎向富足未來。