《財富》（FORTUNE）雜誌最新公布的2023年中國上市公司500強排行榜，最賺錢的前三位依然由大陸國有商業銀行佔據，依次為工商銀行、建設銀行及農業銀行；騰訊控股則下跌一位至第五，被中國銀行超前。

香港《信報》引述財富雜誌表示，在全球金融市場波動加劇及內外部環境的諸多不確定性的大環境下，今年榜單中商業銀行的利潤總和達到了所有500家上市公司利潤的40％。

至於總營收最多的仍然為中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第五，為非國有企業第一位。位列前10的民營上市企業有京東和阿里巴巴，分別位列第7和第10位。

500家上榜的中國上市公司總營業收入達到65.8兆元（人民幣，下同），淨利潤4.7兆元。

淨利潤率方面，排名最高的是天津九安醫療，淨利潤率達60.9％；緊隨其後的是天齊鋰業，淨利潤率約為59.6％；騰訊排第29位。

今年500家上榜的中國上市公司中，共有68家未能實現盈利，虧損總額約4739億元。根據各家公司財報披露的虧損數字，居虧損榜前三位的均為航空公司，其中虧損最多的是中國國航。不過，在疫情防控措施優化之後，2023年航空公司有望受益於消費反彈和經濟復甦，大幅改善虧損。