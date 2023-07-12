國民黨立委王鴻薇透露，高端上個月的營收終於在公告的最後一天出爐，結果是再次0元，至目前為止已連續6個月營收掛蛋，且唯一的買家就是蔡英文政府，狂酸「這個政府吃銅吃鐵，收了百姓稅金，逼人民乖乖買單幫高端創造業績」。

王鴻薇今（12）日在臉書分享「你不知道的高端小知識」，指出高端上個月的營收，一直到公告的最後一天才公開，結果營收還是掛蛋，「在別的公司半年營收0元，都出大事了，在民進黨執政下，高端真的是創造了經濟奇蹟」。

王鴻薇提到，高端到現在唯一的買家就是蔡政府，包括衛福部前部長陳時中、行政院長陳建仁及總統蔡英文都急著為高端背書、推銷，只要股價一下跌，總統就馬上開記者會，「這樣一間曾經被辦炒股、疫苗不被WHO認證的公司，高端真的比國營企業還要囂張，不只政府管不了他、政府採購還要通通給他」。

王鴻薇怒批，高端擺爛的背後，靠的全是民眾的納稅錢，「這個政府吃銅吃鐵，收了百姓稅金，逼人民乖乖買單幫高端創造業績」。