鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在海底內爆，導致5名乘客及駕駛喪命，西班牙潛艇專家馬汀（José Luis Martín）推測，泰坦號可能因電力系統故障失控下墜，下墜過程中所有乘客在黑暗中擠成一團，整個過程恐達48秒至71秒，潛水器最終因水壓過大內爆，造成所有人瞬間死亡。他稱艙內5人過程中恐意識到末日即將來臨，形容那段經歷將如同「恐怖電影」一般可怕。

泰坦號6月18日上午下潛後1小時45分與母船「極地王子號」（Polar Prince）失聯，救難團隊6月22日在距離鐵達尼沉船區487公尺處發現泰坦號殘骸，證實船上的巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）、19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）、法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國航空大亨哈定（Hamish Harding）及身兼駕駛員的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）罹難，推測潛水器發生「災難性內爆」。

美國與加拿大團隊已經將泰坦號殘骸打撈上岸。（圖／路透社）
美國與加拿大團隊已經將泰坦號殘骸打撈上岸。（圖／路透社）

目前美國與加拿大的調查團隊尚未判定潛水器失事原因，不過據英國《每日郵報》（Daily Mail）、西班牙媒體《Diario AS》英語版報導，西班牙潛艇專家馬汀接受西國媒體《Nius Diario》專訪時推測，泰坦號可能在下潛過程中電力系統故障，失去推進力的情況下直墜海底，最終內爆。

他預估泰坦號當天一開始先穩定下潛，不過至水下5600英尺（約1707公尺）深時電力系統故障，此時泰坦號與母船失去聯繫，在失去推進力的情況下潛水器變得不穩定，很快地，潛水器傾斜成垂直狀態，直墜3000英呎（約914公尺）至8600英尺（約2621公尺）深的海底。

馬汀稱，艙內5人體重加起來約達400公斤，原本所有人都圍在舷窗邊設法觀看在黑暗中發光的海底生物，泰坦號失去動力後，聚集在同一邊的5人導致船身變得更不穩定，造成潛水器改變姿勢，並且「如同箭一般垂直下墜」，「就像一塊失控的石頭」，他預估此時所有人「擠成一團」，自由落體般的下墜過程持續約48至71秒，「想像那種恐怖、恐懼及極度痛苦，一定就像恐怖電影」。

他稱下墜過程中乘客一定意識到了事情的嚴重性，「那段時間裡，他們意識到所有事，更重要的是，是在完全黑暗的狀況下」。

他預估，泰坦號墜落至水下8200至8900英尺深的深海時，因水壓突然加大而內爆，他形容內爆發生時宛如「戳破氣球」，水壓導致潛水器強烈壓縮，體積縮小70-80％，推測艙內乘客「瞬間死亡」。

泰坦號內爆過程模擬。

馬汀說，下墜過程對艙內5人來說一定相當艱難，因為他們失控墜落，「意識到自己的末日即將來臨…突然死亡就在眼前」。

文章來源：Los 48 segundos “de horror” de los pasajeros del Titan desde que se descontroló el sumergible hasta que implosionó
文章來源：48 seconds ‘of horror’ aboard the Titan
文章來源：Titanic Five knew their fate for a MINUTE before vessel 'popped like balloon', claims expert: Victims would have felt 'horror, fear and agony as the five men piled on top of each other during 3,000ft nosedive'
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