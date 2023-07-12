鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在海底內爆，導致5名乘客及駕駛喪命，西班牙潛艇專家馬汀（José Luis Martín）推測，泰坦號可能因電力系統故障失控下墜，下墜過程中所有乘客在黑暗中擠成一團，整個過程恐達48秒至71秒，潛水器最終因水壓過大內爆，造成所有人瞬間死亡。他稱艙內5人過程中恐意識到末日即將來臨，形容那段經歷將如同「恐怖電影」一般可怕。

Os cinco passageiros do submersível Titan podem ter percebido o que ia acontecer nos 48 segundos antes da implosão. É a conclusão de um estudo realizado pelo engenheiro e especialista em submarinos José Luis Martín, para o site espanhol NIUS. #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/cmiQqFHc9n — CNN Brasil (@CNNBrasil) July 8, 2023

泰坦號6月18日上午下潛後1小時45分與母船「極地王子號」（Polar Prince）失聯，救難團隊6月22日在距離鐵達尼沉船區487公尺處發現泰坦號殘骸，證實船上的巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）、19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）、法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國航空大亨哈定（Hamish Harding）及身兼駕駛員的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）罹難，推測潛水器發生「災難性內爆」。

美國與加拿大團隊已經將泰坦號殘骸打撈上岸。（圖／路透社）

目前美國與加拿大的調查團隊尚未判定潛水器失事原因，不過據英國《每日郵報》（Daily Mail）、西班牙媒體《Diario AS》英語版報導，西班牙潛艇專家馬汀接受西國媒體《Nius Diario》專訪時推測，泰坦號可能在下潛過程中電力系統故障，失去推進力的情況下直墜海底，最終內爆。

Titanic Five knew their fate for a MINUTE before vessel 'popped like balloon', claims expert https://t.co/N1JJ00Xlqd pic.twitter.com/5dVMHfZ8uN — Daily Mail Online (@MailOnline) July 12, 2023

他預估泰坦號當天一開始先穩定下潛，不過至水下5600英尺（約1707公尺）深時電力系統故障，此時泰坦號與母船失去聯繫，在失去推進力的情況下潛水器變得不穩定，很快地，潛水器傾斜成垂直狀態，直墜3000英呎（約914公尺）至8600英尺（約2621公尺）深的海底。

Fueron entre 48 y 71 segundos de "caída libre", según los cálculos realizados por el ingeniero español y marino mercante, José Luis Martín. Es el tiempo que pasó desde que el Titan se desestabilizó hasta que implosionó.



✍ Te lo cuenta @agusperezblancohttps://t.co/yEbtt1SfxQ — NIUS (@NiusDiario) July 5, 2023

馬汀稱，艙內5人體重加起來約達400公斤，原本所有人都圍在舷窗邊設法觀看在黑暗中發光的海底生物，泰坦號失去動力後，聚集在同一邊的5人導致船身變得更不穩定，造成潛水器改變姿勢，並且「如同箭一般垂直下墜」，「就像一塊失控的石頭」，他預估此時所有人「擠成一團」，自由落體般的下墜過程持續約48至71秒，「想像那種恐怖、恐懼及極度痛苦，一定就像恐怖電影」。

他稱下墜過程中乘客一定意識到了事情的嚴重性，「那段時間裡，他們意識到所有事，更重要的是，是在完全黑暗的狀況下」。

他預估，泰坦號墜落至水下8200至8900英尺深的深海時，因水壓突然加大而內爆，他形容內爆發生時宛如「戳破氣球」，水壓導致潛水器強烈壓縮，體積縮小70-80％，推測艙內乘客「瞬間死亡」。

泰坦號內爆過程模擬。

馬汀說，下墜過程對艙內5人來說一定相當艱難，因為他們失控墜落，「意識到自己的末日即將來臨…突然死亡就在眼前」。