黃綺瑀指控遭李律師性騷擾，之後接到多名被害者來信受到相同方式騷擾，今由議員魏嘉賢、法扶與縣府等單位陪同呼籲受害者勇敢站出來，尋求正義及支持。（王志偉攝）

黃綺瑀提供其他遭到類似性騷擾被害女生來訊內容。（王志偉攝）

MeToo被害人黃綺瑀指控曾遭李姓律師性騷擾，李曾發表聲明道歉，但聲稱是追求過程中的誤會！不過，黃綺瑀今天公開說，之後又陸續接到6名女生來訊受到類似手法性騷擾，法扶基金會秘書陳瓊伊除認為性平三法修法有加快的必要，並呼籲被害女生勇敢站出來，不要會害怕，法扶會提供法律協助。

黃綺瑀強調，自己願意露臉、具名、脫口罩、不戴墨鏡受訪，「因為犯錯的不是我們，而是做錯事的人！」她說，李姓律師仍堅稱這僅是追求過程中的誤會。然而，無論是李傳送給她的訊息紀錄，或是之後她接到多則不同受害者來訊，都顯示李姓律師就是位性騷擾慣犯。

她說，這些受害者包括高中生、大學生和社會人士，部分受害者遭受性擾的時間，是當時正在花蓮就讀高中的學子，可見李姓律師也以地緣關係對女高中生進行性騷擾，她已向台北律師公會提出性騷擾申訴，也呼籲所有受害者勇敢挺身而出追求公平正義。

黃綺瑀今早在花蓮縣議員魏嘉賢、法律扶助基金會花蓮分會代理執行秘書陳瓊伊、勵馨基金會花蓮分事務所主任朱慶萍陪同召開記者會，包括縣府社會處社工科長陳秀鳳、教育處學管科員辛金玉等人出席，揭露李姓律師多起的性騷行為。

黃綺瑀也提供受害女訊息來電內容，「我也被他約過好記次，謝謝你勇敢揭發」、「他真的是一個非常煩的噁男」、「他一開始藉活動家人搭話，後來會有一些暗示性的言論希望約出去吃飯」。

魏嘉賢表示，針對李姓律師過去性騷本縣多名學生的行為，深感不齒並予以譴責。他希望花蓮縣政府教育處主動向各校瞭解，過去李姓律師是否還曾進入縣內其他學校演講並做出同樣的行為，也應杜絕此類不適任講者再次進入校園。

台版Me Too運動持續延燒，行政院預計通過「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防制法」修正草案，送立院完成修法。

法扶花蓮分會代理執行秘書陳瓊伊認為，目前陸續發生的性騷擾案件多已超過法律追訴時效，她呼籲近期發生類似案件被害人不要害怕，找法扶，將提供律師必要協助，她也認為，雖然性平等團體積極奔走關切，但性平修法仍有加快必要，確保性騷擾不論防治或法律等問題都應得到更適當處理。

針對當事人指控，李姓律師稍早在臉書發文表示，「對於數年前意圖搭訕黃小姐，卻導致黃小姐嚴重感到不快一事，本人感到十分抱歉，雖然在黃小姐表達不悅的當下，本人即向黃小姐立即鄭重表示歉意，但是不為黃小姐所接受，僅能在黃小姐與其友人有法律問題的時候，提供部分法律服務表達歉意，雖本人事後多次竭力表達歉意，仍無法因此得到黃小姐之諒解。」李說：「由於本人搭訕黃小姐一事確實屬實，對於黃小姐所受到的傷害，本人再次於此進行公開致歉，願黃小姐能予以寬諒。」