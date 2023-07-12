補教老師解析，今年分科測驗物理科題目較去年簡單，而且文字敘述量也減少2、3成，拿滿級分60級分人數會增加，預估頂標47級分，比去年44級分高3級分。不過，去年及今年物理科均沒有考實驗題，他們認為這不是好現象。

補教老師邱博文說，去年物理科題目很難，相較之下今年則顯得平易近人。不過去年及今年物理科試題均沒有考實驗，在考試引導教學下，這將使學生不重視做實驗這件事，不是好現象。

邱博文指出，物理科22、23題是考自製水銀氣壓計的問題，這在舊課綱常出現，但在108課綱已刪除，現在卻考出來，可能產生爭議。此外第26題關於參數寫法是英文字母的o、i，但考生可能看成阿拉伯數字的0、1，大考中心閱卷時應該放寬處理，否則考生一口氣丟掉8分，傷很大。

師大附中老師陸怡中說，今年物理科試題雖比去年簡單，但卻更具鑑別度，考生如果能克服22至23題、24至26題兩個題組題，就會得到不錯成績，預估今年考滿級分60級分的人會較去年增加。

補教預估，今年物理科頂標47級分、前標39級分，分別較去年的44級分、37級分提高3級分、2級分。他們認為今年物理科題目容易作答，會引導考生不放棄這一科，對於學校教學是正面的。