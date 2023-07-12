針對聯合報報導「美國要求我方投資興建新型P4實驗室，研發生物戰劑」等情，國防部今表示，報導所謂之「會議紀錄」引用國防部發言使用「坦克」、「各軍總部」等軍語失當，內容拼湊且缺乏連貫性，語法類似偽造之錯假訊息、顯非事實。

國防部說明，該報前以「依美方要求我國研發生物戰劑，規畫設置新建生物安全第四等級實驗室(P4)，本部已完成規畫」之「會議紀錄」查證時，國防部即明確指出，軍醫局預醫所以執行傳染性疾病之病原的偵檢、防護及治療任務為主；同時研發生物戰劑之偵檢試劑，以強化防衛性生物戰劑偵檢能力。

國防部表示另第四級實驗室則主要針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療為主，刻正規劃建置符合生物安全之研發處所。有關「美國疑敦促我研發戰劑」、「由美方協助規畫審查」之傳聞均非事實。

國防部進一步指出，該報今日公布之完整「會議紀錄」，有關「國防部發言」內容更存多項謬誤，使用「坦克」「各軍總部」「軍火採購」等均非國軍常用軍語；國軍落實行政中立多年，普受各方肯定，更不會如同共軍般，使用「本黨」做發言詞。以此種「紀錄」做為新聞報導佐證，既不符媒體客觀公正之社會期待，更戕害國軍形象，應即為更正。