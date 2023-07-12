夏季聯賽如火如荼進行中，聯盟也趁開季前試行假摔吃T及增加挑戰次數等規則，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這兩項規定已經被聯盟批准，將會在新賽季正式啟用。

假摔在足球場上較常見，不過近年因NBA進攻方優勢擴大，輕微接觸可能就會導致犯規出現，也讓許多防守球員開始動腦想計策，並以演技來騙取裁判哨音，為了遏止假摔行為，聯盟早在2012年前已經制定相關規範，但只有警告及5000美元的罰則，對於球員來說根本不痛不癢。

如今聯盟頒布新規定，若被吹判假摔的球員，等同於獲得一次技術犯規，將由另一隊來執行。但聯盟也提到，裁判不必在球員假摔的當下吹判犯規，而是可能等到持球方完成進攻或是死球狀態後才會執行技術犯規的判罰，這樣能避免持球方在得利的狀況下中斷攻勢，近似於足球比賽的進攻方遭到犯規後，若球仍在進攻隊伍腳上，比賽仍繼續進行，事後主裁判才會補上黃／紅牌。

官方表示，挑戰次數並不開放用於球員是否假摔，不過裁判仍可經由重播檢視，若有明確假摔事實，裁判仍會給予處罰。不過因假摔被判罰的技術犯規與一般技術犯規不同，與禁區三秒相似，一位球員多次背上假摔所引起的技術犯規，不會被驅逐出場。

除了假摔規定外，NBA也增加教練團的挑戰次數，新規定中若教練首次挑戰獲得成功，則免於消耗暫停及挑戰次數，如果第2次暫停仍挑戰成功，基於比賽長度及流程原因，第2次以後的挑戰將會扣減暫停次數。