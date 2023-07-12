新冠肺炎嚴峻時期，各界醫療物資不足，有賴團體等捐贈。國民黨台北市議員游淑慧接獲台北市牙醫師公會多名成員陳情，前理事長賴德欽違反內部規定，稱「市府已先行下訂」，由時任台北市副市長黃珊珊指定，購買台灣婦幼全人健康照護協會的篩檢站。黃珊珊辦公室則回應，對於樂捐團體內部採購糾紛並不清楚，也不便干涉。

游淑慧指出，接獲台北市牙醫師公會多名成員具名檢舉和陳情，2021年5月正值三級警戒時期，各界急需各種醫療個資口罩快篩、採檢站等，當時12個單位捐贈共12座採檢站，其中台北市牙醫師公會也有捐贈。

她說明，時任理事長賴德欽違反內部規定，按理應該要三家廠商比價，但賴卻稱，「市府已先行下訂」，由時任台北市副市長黃珊珊指定，購買台灣婦幼全人健康照護協會的篩檢站。

台北市牙醫師公會前理事長葛建埔說，且當時因為疫情嚴峻，理事會透過視訊會議討論採購，依規定採購不得超過100萬，但賴德欽為規避，將130萬篩檢站，拆分為35萬和95萬。

游淑慧質疑，台灣婦幼全人健康照護協會於2021年10月取得買賣進出口醫療器材的營業許可，卻早在5月就完成篩檢站交易。謝謝各界對防疫的支持，但不希望也難過有人藉疫情混水摸魚，假借市府高階主管的名義行不適當的事情，讓公益蒙上陰影。

接受捐贈的陽明院區副院長郭育誠指出，當時疫情大爆發，院區採檢設備不足，接獲訊息牙醫師公會可捐贈採檢站，加速採檢速度並提供醫護人員安全的環境，評估可接受捐贈，之後並設立在院區門口，提供社區採檢站、防疫急門診等，陽明院區接受實物捐贈，未參與採購流程、規格制定。

黃珊珊辦公室也回覆，感謝防疫期間社會各界的捐助支持醫護，為保衛市民生命安全盡一份心力，對於樂捐團體內部採購糾紛並不清楚，也不便干涉。