司法改革國是會議將滿6周年，司法系統依舊面臨癱瘓，地檢署未結案件數逐年以2至3成的速度暴增，嚴重影響辦案效率及品質，台灣公民人權聯盟與朝野立委今天共同召開記者會，呼籲推動檢警專業分工、落實刑事妥速審判法。民眾黨立委賴香伶說，她會在接下來的會期推動修法，若不解決檢警長期無法分工的困境，那麼在追求正義的道路上，終將會被難以消化的案件量給癱瘓。

台灣公民人權聯盟今天在立法院舉行「救治司法癱瘓的二支箭，檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」。台灣公民人權聯盟認為，司法癱瘓的主因是制度設計不良，首先是檢察官獨占偵查權，警察調查後送檢察官重複調查，再來是一審判決被告無罪，卻容許檢察官用同樣證據上訴，讓瑕疵案件淪入法院審級輪迴，耗費資源，損及人民對司法的信賴。

台灣公民人權聯盟強調，司法改革理應對症下藥，不料執政當局提出的解方，反其道而行，讓問題更加嚴重，以近來日益猖獗的詐欺集團犯罪為例，因屬集團性犯罪，必須有充分人力，長期佈建、持續監控，警政系統因負責第一線犯罪查緝，掌握最多資訊，理應負起打詐工作的主責，不料行政院提出的「打詐1.5政策」，卻以高檢署為核心，把警政系統晾在一旁，不只無法解決問題，反而引起基層檢察官反彈，僅今年上半年即出現32名檢察官離職潮。

台灣公民人權聯盟提出解決司法癱瘓二支箭：檢警專業分工、落實刑事妥速審判法。

台灣公民人權聯盟指出，2022年全部地檢署實際負責偵查案件之檢察官人力應不到800人，警政署轄下警察人數約7萬人，其中負責刑事偵查之警察則有7128人，約為偵查檢察官之9倍。而依法務統計數據，2022年度偵查案件，含舊案及新收總數近75萬件，每位偵查檢察官年度處理案件數高達930件。

台灣公民人權聯盟說， 依高檢署統計，2022年地檢署起訴罪名為最重本刑5年以下者至少超過16萬件，占全年起訴人數逾65％，大都屬一般類型化犯罪，法律要件相對簡單、明確，且實務上主要由警察發動偵查，此部分若能採取警檢專業分工，由警察負責偵查，檢察官負責起訴，若有搜索扣押等需要，由警察直接向法院聲請，無需再透過檢察官，人犯亦無需解送檢察官，可立即減輕檢察官工作負荷，效率及品質亦能明顯提升。

台灣公民人權聯盟表示，根據研究，在2003年9月至2008年12月間，檢察官針對1014件一審無罪判決中之828件提起上訴，上訴率為81.66％，二審改判有罪僅162件，其餘666件均維持無罪，換言之，檢察官的上訴有80.43％為無效上訴，可見檢察官濫權上訴情況非常嚴重。正本清源，應讓檢察官僅有一次起訴機會，才能從根源提升起訴品質，也達到勿枉勿縱，不錯放真兇，提升審判品質。

賴香伶說，她支持聯盟的主張，將「本刑五年以下犯罪」由警察負責偵辦，並賦予其一定的強制處分發動權，並由檢察官就警察偵辦後的起訴、不起訴進行複核把關的配套政策。

賴香伶指出，近日有關外役監條例的爭議，凸顯司法改革仍是國人心中長期的痛，各種倡議行動蜂起，週日716的凱道遊行，她也會上街參與，大家到時見。