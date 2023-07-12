巴拉圭共和國今年舉辦總統大選，支持與台灣維持邦交的紅黨總統當選人貝尼亞當選，並於11日來台訪問，蔡英文總統和副總統賴清德今日上午則在總統府會晤巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷。

蔡英文致詞表示，她要代表政府跟人民歡迎貝尼亞率團來訪，她在上任後第一次國是訪問就是到巴拉圭，而貝尼亞首次出訪亞洲也是來到台灣，展現兩國友好邦誼。

蔡英文指出，今天更是兩國建交66周年的日子，能夠共同在台灣慶祝別具意義。她說，兩國近年在醫療、婦女賦權、企業發展等各領域發展都不斷深化夥伴關係。

蔡英文列舉，教育方面，透過台灣獎學金，未來巴國學子歸國後，就會成為兩國關係最佳橋樑；台灣也籌組考察團，未來在電動車、食品加工、紡織產業等，都會有合作機會；此外，面對威權主義擴張，台巴兩國也相互扶持。她期盼，希望雙邊在共同努力下，能夠創造更多合作成果。

貝尼亞表示，他來到台灣訪問絕對不是偶然，而是有非常明確的目標，要向蔡英文、台灣人民表達最深感謝，並告訴全世界在價值觀、共同理想的目標上絕對不會妥協。

貝尼亞指出，他第一次來台是1999年，當時還是學生，學習如何輔導中小企業發展，而24年後以總統當選人身分來台，對台灣的景仰沒有減少而是更加深。他說，今天適逢兩國建交66周年，更知道要努力讓雙邊關係更加緊密。

貝尼亞說，巴拉圭跟台灣一樣都歷經非常多努力、克服許多困難，更重要的是都有複雜難處理的鄰近國家的國際事務。他並提到蔡英文學驗俱優，完全懂得在科學中，為巴國人民解決許多困難。

貝尼亞表示，蔡英文的兩個任期對巴拉圭人民有非常多協助，他要再次重申，他與巴國人民最堅定的承諾，「未來5年一定會站在中華民國、台灣這一邊」。

他說，他立下志願，未來兩國雙邊關係希望達到無法想像的緊密發展，未來他的5年任期，會努力讓台灣企業赴巴國投資並非配合政治、外交目的，而是要 在經貿上呈現互惠互利的局面。最後，他並歡迎蔡英文卸任後能夠出訪巴拉圭，就像當年上任時第一次國是出訪就到巴拉圭一樣。