萬海耕耘印度市場逾27年，為更貼近客戶提升服務品質，今年5月成立德里辦公室，7月17日起將再成立加爾各答辦公室，透過成立、擴展新據點，進一步提升整體經營效能與客服效率。萬海布設的印度航線服務網絡總計有9條，涵蓋印度東西南岸各大主要口岸，預計今年7月底加開印度/中東新航線(IM1)，宣示萬海強化經營印度市場的決心。

萬海也在今年7月7日由印度每日航運時報舉辦的第七屆印度海事獎中，獲印度-遠東區間年度最佳航商。