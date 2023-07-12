萬海耕耘印度市場逾27年，為更貼近客戶提升服務品質，今年5月成立德里辦公室，7月17日起將再成立加爾各答辦公室，透過成立、擴展新據點，進一步提升整體經營效能與客服效率。萬海布設的印度航線服務網絡總計有9條，涵蓋印度東西南岸各大主要口岸，預計今年7月底加開印度/中東新航線(IM1)，宣示萬海強化經營印度市場的決心。
萬海也在今年7月7日由印度每日航運時報舉辦的第七屆印度海事獎中，獲印度-遠東區間年度最佳航商。
萬海(2615)將於7月17日將在印度成立加爾各答辦公室，並在7月底加開印度/中東新航線，透過成立新據點及新航線，提升印度市場經營效能與客服效率。
萬海耕耘印度市場逾27年，為更貼近客戶提升服務品質，今年5月成立德里辦公室，7月17日起將再成立加爾各答辦公室，透過成立、擴展新據點，進一步提升整體經營效能與客服效率。萬海布設的印度航線服務網絡總計有9條，涵蓋印度東西南岸各大主要口岸，預計今年7月底加開印度/中東新航線(IM1)，宣示萬海強化經營印度市場的決心。
萬海也在今年7月7日由印度每日航運時報舉辦的第七屆印度海事獎中，獲印度-遠東區間年度最佳航商。
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