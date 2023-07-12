ESG InfoHub彙整Market Highlights、ESG資料庫、商品、相關資源及溫室氣體盤查等網頁，其中，Market Highlights提供臺灣資本市場及上市公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書、溫室氣體、公司治理、平等與多元、盡職治理及綠色金融等近期市場關注焦點。

以溫室氣體為例，已有573家上市公司揭露2022年度「溫室氣體排放與減量資訊」，展現臺灣上市公司對於氣候變遷議題的重視，並已積極規劃溫室氣體減量管理策略。

而在平等與多元面向，統計數據呈現上市公司女性董事席次逐年上升，且超過72.3％的上市公司董事會具有女性董事。ESG InfoHub並推出「上市公司ESG儀表板」功能，讓使用者可以方便地查詢和比較上市公司的ESG資訊，環境面包括：溫室氣體排放、用水量及廢棄物等環境資訊。

社會面則可查詢女性主管比例、職業災害人數、員工薪資等指標；公司治理面則可查詢獨立董事席次比例、董事會出席率及法說會次數等相關資訊。

使用者並可透過儀表板功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較，並瞭解年度變化量。 此外，為方便投資人了解ESG相關商品，ESG InfoHub亦提供ESG相關指數、ESG指數化商品及永續發展債券連結，協助投資人尋找適合之投資商品。ESG InfoHub亦彙整國內外的ESG相關法規、準則以及宣導資料，將有助於企業了解ESG的相關規範和指引，同時也將提供證交所舉辦之永續相關課程和研討會資訊，促進對企業ESG議題的教育和交流。

另為輔導企業面對氣候變遷挑戰，共同達成我國2050淨零排放政策目標，並依循金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程規劃進行溫室氣體盤查及確信，ESG InfoHub也建立溫室氣體盤查專屬頁面，讓企業一站式瞭解揭露時程規劃、問答集、盤查指引、盤查課程等相關訊息。 證交所表示，推出ESG InfoHub是其致力於推動ESG生態系之重要里程碑，將達成ESG資料之共享及應用、促進ESG投資、引導永續資金投入等目標。

未來證交所將持續透過完善ESG生態系，讓ESG成為臺灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。