交通部觀光局台灣旅宿網最新統計，今年第1季台南市的旅館住用率，延續2022年的旅遊熱度，再度稱霸全台。市府觀光旅遊局今天表示，放眼未來，今年起將以取得「綠色旅遊目的地」認證為目標，進一步營造台南成為永續旅遊的城市。

觀旅局代理局長林國華表示，台南市不僅在6都中，旅宿業家數穩居冠軍，且家數也穩定成長。今年第一季一般旅館住用率、觀光旅館住用率、整體旅館住用率，全台平均分別為：42.68％、56.41％、46.91％；台南市則為：56.19％、68.83％、58.95％，不僅超過全台平均甚多，甚至勇奪全台第一，這也是繼2022年台南全年旅館住用率首度名列全台第一，且達成全年度住宿旅客500萬人次的歷史紀錄後，再度締造佳績。

林國華還說，觀光旅館客房住用率68.83％最讓人驚豔，大幅領先6都第二名台北市的59.82％，顯見近年來該局協助旅宿業開發多元市場的政策，已逐漸展現成效。未來該局將積極輔導及落實管理，促進旅宿業掌握未來趨勢，並發展各自定位及鎖定目標市場。

市長黃偉哲認為，市府團隊針對旅遊業疫後復甦商圈，提前部署想盡辦法引客留客，加上旅館商業公會、民宿發展協會的通力合作，搶先爭取國人疫後出遊意願，成功營造國旅第一品牌，讓台南市的旅館住用率勇奪全台第一，成為全台最早觀光復甦的城市。