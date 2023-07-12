陶晶瑩今（12日）出席《音樂主理人》記者會。談到日前過世的CoCo李玟，陶晶瑩坦言很不捨，「相當難過，那天廣播也有聊到，但不知道目前看到的資訊是不是正確，對她哀悼的心是有的」。

她說，希望音樂人多用音樂撫慰自己，節目班底嘎嘎表示低潮時都會走到大自然，「那時候會覺得自己很渺小，很多事情都變得Nothing。最近真的很多悲傷的新聞，但越是這樣我們越要剛強。」

陶晶瑩時隔6年重返電視，主持多檔綜藝節目，其中又以《音樂主理人》在網路上受到熱烈討論，「我今年有《音樂主理人》、《全明星辯論會》這2檔代表作很開心。節目裡的音樂人都很努力，但記者會很對不起選手，上次焦點都是我怎麼生小龍」。

女兒荳荳對音樂相當有興趣，也創作多首歌曲，有想過參加節目？陶晶瑩笑說，當初有想幫她報名，但好險最後沒有，「這裡的人好可怕耶，好像猛獸，她是小白兔」，女兒的參加意願？陶晶瑩說，女兒目前課業壓力比較重，還是把大學準備好再說。

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