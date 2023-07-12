第三方支付遭詐騙集團濫用，民眾黨立委陳琬惠今批評，今年1月1日《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》已經正式上路，若業者違法，數發部可依《洗錢防制法》進行裁罰，數發部竟然1家都沒有稽查、1家都沒有裁罰，她怒轟數位發展部擺爛到底，「請問行政院長陳建仁，數發部的打詐成績與規畫，您滿意嗎？」

陳琬惠說，氾濫的詐騙案已讓人民苦不堪言，結果整個「打詐國家隊」除了剪綵、視察、辦論壇與大內宣之外，可說是毫無作為。

陳琬惠指出，先前第一線執法檢察官痛批，全國已超過一萬家的第三方支付淪為詐騙集團洗錢的工具，結果數發部長唐鳳竟然稱，數發部「只負責發展，而非監管」，卸責擺爛的說詞令人憤怒。

陳琬惠說，更扯的是，上周日數發部次長李懷仁接受媒體訪問時還開脫說，「沒有監理不代表沒有管理」，整天靠耍嘴皮子打詐，難怪愈打愈詐。

陳琬惠指出，針對防制第三方支付詐騙，今年1月1日《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》已經正式上路，若業者違法，數發部可依《洗錢防制法》進行裁罰，然而，根據本辦公室向數發部索取的資料，7個月過去了，數發部竟然1家都沒有稽查、1家都沒有裁罰，這不是擺爛，什麼才是擺爛？

陳琬惠質疑，昨日數發部在「打擊詐欺強化堵詐論壇」上報告時，對於第三方支付的精進措施竟然也只是於下半年「至少針對20家業者進行非現地（書面）查核或實地查核」，後續「每年至少抽查10家業者」，這種強度的監理規畫，詐騙集團看到大概會開懷大笑。

她說，「請問行政院長陳建仁，數發部的打詐成績與規畫，您滿意嗎？」