國民黨總統參選人侯友宜日前表示曾3度約高雄市前市長韓國瑜會面，但因韓臨時有事取消，曾任韓幕僚的媒體人王淺秋認為，不必再過度消費韓，若真心要約總有機會促成。對此，前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介坦言確實有3次邀約，且前2次是他親自約的。不過因此事引發諸多風波，謝昨（11）日強調，7月23日（國民黨全代會）前不會再打電話了，讓他們沉澱一下。

侯競辦執行長金溥聰昨表示，侯友宜一直嘗試邀約韓國瑜，約好了3次卻沒下文，直言2人可能還是有心結；謝龍介昨則於臉書直播提到，確實曾3次邀約韓，且連2次都是他邀的，另外1次則為侯韓在國外一名共同朋友所約，謝說韓強調愛與包容，但還是得考慮韓粉的情緒，「我講這是標準答案，你們還要亂，甘有意思？」

不過謝龍介表示，他7月23日前不會再打電話了，要讓他們沉澱一下，「大人自己會思考，他們自己去面對這個局勢」，謝認為，其實很簡單就可以改變，但若不改變就繼續這樣，所以什麼人叫他去跟誰說什麼，他7月23日之前都不可能再講了，因為講了也是多講的。

另外，國民黨前台北市議員羅智強接受《中天新聞》訪問時強調，大家一直討論侯友宜有無跟韓國瑜道歉，這或許能讓侯打破自身民調的天花板，但若沒有將民進黨總統參選人賴清德的地板攻破，最終還是政黨不輪替。