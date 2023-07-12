打造雲林縣虎尾鎮成為台灣韌性城鎮標竿，縣長張麗善（右三）會勘工區。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

經濟部水利署整合雲林縣虎尾鎮都市計畫區與北港溪虎尾段，規畫「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合」工程案，希望打造虎尾鎮成為台灣韌性城鎮的標竿，12日雲林縣長張麗善會勘安慶圳、北港溪虎尾高灘地2處工區，研議如何解決安慶圳水患問題、設計高灘地為耐淹水環境區，藉由中央與地方合作，為虎尾打造全新亮點。

「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合」經過水利署進行國際標後，去年底由「都市里人國際團隊」得標負責規畫設計，主要工區包含北港溪虎尾高灘地（台糖鐵橋段）棲地營造、安慶圳（台糖酒精槽、若瑟醫院段）水環境營造，以及平和滯洪池串接，總經費4.5億元，整體工期約4年，預計2026年底完工。

張麗善12日率縣水利處，偕同第5河川局、虎尾鎮公所相關人員前往虎尾高灘地與安慶圳會勘，高灘地部分將結合虎尾鐵橋景觀，參考荷蘭「還地於河」概念，設計為耐淹水環境區，平常可融入在地景觀，以生態及自然風貌加值觀光效益，豪大雨時又具有滯洪效果。針對安慶圳水患問題，則規畫青埔分洪道及抽水站，打造水環境同時兼具防洪功能。

張麗善表示，推動虎尾潮水岸縫合，不僅面臨用地取得問題，也要考量後續維護管理機制，所以雲林縣政府扮演相當重要角色，須整合地方需求，再反應至中央納入設計方案，期盼藉由中央與地方合作，為虎尾打造全新亮點。

水利處長許宏博指出，虎尾潮水岸縫合除景觀部分，縣府亦須盤點整體區域排水現況，配合計畫作逕流分攤及淹水改善，並應用現有汙水處理系統，改善水質影響問題。