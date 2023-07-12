總部位於德國Freiberger Compound Materials用來製造特種半導體晶圓的鎵金屬幾乎完全仰賴中國供應商。此類晶圓可用於生產手機無線訊號放大器與光學電子產品。

該公司使用的鎵占全球產量約10%，是全球最大的鎵金屬買家。中國對該關鍵材料祭出出口管制，Freiberger自然陷入風暴中心。

中國日前以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對鎵與鍺相關物項實施出口管制，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經許可下不得出口。

Freiberger執行長Michael Harz表示，我的客戶對此一點也不敢掉以輕心。現在有大量拉庫存的訂單湧進。這個產業現在非常焦慮不安。

過去10年來，中國的鎵材料供應商透過低價策略已經將其他地方的大多數競爭對手逐出市場。

Freiberger的年營收約介於7000萬～8000萬歐元（7700萬～8800萬美元），在智慧手機功率放大器使用之砷化鎵晶圓方面的市占率高達65%，其競爭對手包括日本的住友電氣工業（Sumitomo Electric）以及一些規模較小的中國公司。

Red LED和紅光感測器是砷化鎵的另一個主要用途。

Harz表示，Freiberger目前擁有可供幾個月使用的鎵庫存，因為公司早就預見會發生某種形式的貿易危機。

他並表示Freiberger的中國供應商正在向該國當局提交申請出口許可的相關資料。公司預期當出口管制於8月1日生效時，交貨就會停止，然後約在一個月後當許可申請程序完成時恢復供貨，但目前沒有可靠的相關資訊可供參考。