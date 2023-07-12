路透社報導，對北大西洋公約組織（NATO）未能提供烏克蘭入盟時間表感到失望的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這兩個地區反攻的早期階段將計劃進行。但他表示，希望進展更快一些。

俄羅斯前線通報也概述雙方激戰，包括成功防衛被摧毀的巴赫姆特市（Bakhmut）附近地區。烏克蘭表示烏軍正在收復失地。

烏克蘭總參謀部發言人柯瓦勒夫（Andriy Kovalev）說，烏軍在巴赫姆特以北兩座城鎮附近的砲擊中，擊退了俄羅斯的進攻。

巴赫姆特周邊局勢變化一直是外界關注焦點，烏克蘭注意到巴赫姆特南部邊緣的進展，特別是具戰略意義的克利什基夫卡村（Klishchiivka）。分析師說，收復這個地勢較高的村莊，將為烏軍提供可能包圍巴赫姆特俄軍的作戰優勢。

烏克蘭昨天表示，烏軍已控制這座村莊周圍的高地，有能力向巴赫姆特的目標開火。

俄羅斯國防部說，俄軍在東部頓內茨克（Donetsk）擊退烏軍9度進攻，包括在克利什基夫卡村附近的一次攻勢。

在南部地區，烏克蘭表示在向亞速海（Sea of Azov）進軍的初期階段已奪回一些村莊，目的是切斷俄羅斯連接烏東和克里米亞半島（Crimea）的陸橋。俄羅斯於2014年侵吞克里米亞半島。

烏軍將領塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）在Telegram表示，烏軍正在採取行動，他的部隊擊退敵方27次攻擊。他估計，俄羅斯在24小時內有數百人死傷。

儘管烏克蘭在反攻中均有進展，但在500多天的衝突後，俄軍仍占據大片土地，估計約占烏克蘭領土的17%。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120712