新竹人不是在巨城就是在往巨城的路上！每到假日，新竹遠東巨城購物中心總是塞滿逛街人潮，不僅外頭大塞車，就算進到巨城，也不好找車位，導致違規停車亂象；巨城則表示，商場已公告，針對亂停汽、機車會上鎖，占用婦幼車位及身障車位，主管機關最高可處1200元罰鍰。

近來有民眾在臉書社團新竹爆料公社貼文指出，遠東巨城購物中心總有不少車輛自以為聰明，不將汽車停在停車格內，直接停在走道，並附上違停照片，讓網友公審。

也有網友說，該處機車停車場也有一堆民眾不按規定停車，直接將機車停在行人走到與消防通道，汽車則有人無相關證件就占用婦幼停車位。

巨城購物中心則指出，雖然業者沒有公權力，但針對嚴重占用車道、人行道或消防通道的機車，會請停管人員上鎖並留下聯絡方式，等民眾牽車時再聯繫協助開鎖，過程不會要求付開鎖費，且賣場也設有跑馬燈公告提醒民眾，汽車不按規定停車則會在擋風玻璃放上提醒公告，希望民眾盡量將車停放在車格。

至於違規占用孕婦及育兒車位時，民眾可直接向警察機關檢舉，警方會依道路交通管理處罰條例開罰。