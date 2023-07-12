2020年總統大選前，受王立強「假共諜」案牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭檢方指控洗錢罪，一審判無罪，台灣高等法院二審12日進行辯論程序，遭境管至今1333天的向心，在法庭上無奈地連喊多次「不可思議」，指無辜遭捲入刑案，希望法官捍衛人權與法治，還他們清白，庭未，法官諭知9月6日宣判。

高院7月12日進行最後的辯論程序，方伯勳律師說，檢方指控向心夫婦出售中國趨勢給涉嫌在大陸非法集資的國太公司，再以此金錢來台買房，並非事實；向心在台北市購屋、匯入台灣帳戶的錢並非售股所得。

方伯勳律師表示，本案出售中國趨勢股份的售股所得，全數用於在香港股市交易市場的清債融資，況且向心在台灣購屋前，有正常看屋，買賣契約及登記沒有使用人頭，都用向心的名字，且購屋的資金都受到台灣相關金融機構的批准及監控。

方伯勳說，台灣有外匯管制，向心根本不可能用來路不明的金錢來台買房，檢方指控向心涉犯洗錢罪，違反論理法則及經驗法則；且本案是檢方起訴後，才在審理中繼續蒐集證據，這樣的偵辦手法並不合理。

方伯勳律師感嘆地說，本案起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料說， 受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選；但檢方偵辦共諜案不成，才用間接證據來起訴向心夫婦，但2人根本沒有洗錢的動機及犯意，請求法官駁回檢方上訴、判向心夫婦無罪。

向心則說，受困台灣近4年、1333天，是一場奇幻的司法之旅，這起案件是因與他無關的王立強案，檢方以一名不知名的A君指控他涉犯共諜案，但這些指控「不可思議」，且共諜案偵辦過程又「不可思議」將他以洗錢罪起訴。

向心表示， 檢方指控他涉犯洗錢罪的證據與邏輯都是「不可思議」，他請求法官捍衛人權及法治，判決無罪讓他快一點回家； 龔青也無奈的說，她只是一位家庭主婦，被捲入此案受困台灣近4年，沒有健保也無法工作，請求法官早日結束這場鬧劇。