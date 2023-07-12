莊敬工家畢業生沈方惠克服天生的左手障礙，在四年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽（International Abilympics）中，榮獲西餐烹飪職類金牌，為台灣之光，今於市政會議獻獎給新北市長侯友宜。

新北市教育局表示，沈方惠因天生的困難，常遭他人異樣眼光，但慶幸在人生路上遇到很棒的朋友及指導老師方政裕，也因為師長鼓勵，參加身心障礙技能競賽，靠著捨我其誰的決心，練習不輟，終於成功奪金，也提高了自信心，相信以後有勇氣面對人生的各種困難。

她表示，感謝媽媽在難產時、冒著生命危險生下自己，雖然家境不富裕，但心靈是充實的，這個榮譽獻要獻給家人，沒有他們就沒有今天的自己。

指導老師方政裕說，沈方惠要克服天生的左手障礙，用精細的技能把握食材、切菜等，要克服的問題絕對超過一般人想像。她熬過5年備賽，從2018全國技能競賽、國手選拔資格賽，最終奪金，這印證了技職學子只要肯努力付出，一定可以發光發熱。

教育局表示，新北市重視技職教育，鼓勵孩子依興趣及性向適性發展，持續推動三級培訓、6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校多元資源，培養學生專業的知識與技能。本次國際競賽奪金，便是師、生、學校協力的成果。