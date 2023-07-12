湖小家長會長林嘉森（左二）特別撥空到校致贈程儀，為學生加油打氣。（圖／金湖國小提供）

由財團法人溫世仁文教基金會舉辦的2023年全國中小學作文比賽，來自金門的金湖國小在歷經3個多月的激烈競爭後脫穎而出，榮獲全國團體獎亞軍的殊榮；另在有近萬件作品參賽的複賽選拔中，湖小402班同學翁瑋辰勇奪特優、505班李勁毅同學拿下優等、602班的陳毓欣同學則獲得甲等獎項，消息傳回，全校師生歡欣鼓舞。

頒獎典禮由溫世仁文教基金會執行董事何能裕與教育部政務次長林明裕等貴賓共同頒獎。典禮上還邀請到閱讀素養推手、品學堂創辦人黃國珍進行了一場主題演講。評審代表潘麗珠教授也在典禮中對獲獎作品給予了肯定和鼓勵，同時介紹了ORID寫作法，勉勵得獎同學從「客觀的事實、主觀的感受、產生的想法或洞見、決策或行動」做為寫作發想，幫助我們開展出系統的思考。

金湖國小教務主任梁新賢指出，近年該校致力推展閱讀與寫作課程，在校內教學團隊用心經營下，今年度獲得「教育部閱讀磐石學校」與「未來素養學堂典範學校」的殊榮，這次能得到「中小學作文比賽團體獎亞軍」更是對教學團隊及參賽學生的肯定。

梁新賢也說，寫作的價值不僅體現在作品的成果上，更重要的是對學生個人成長和思維拓展的影響，校內學生將繼續深耕寫作領域，不斷探索自己內心的世界，用精彩的文字傳達情感和思考。

針對得獎同學，翁瑋辰的指導老師王皎后表示，瑋辰心思細膩，觀察入微，生活中任何一件事物，在她筆下都賦予滿滿的情感。李勁毅的指導老師陳謹說，勁毅熱愛閱讀課外書籍，舉凡小說、散文類都有涉獵，且常能將閱讀中所獲得的知趣，分享在日記、作文與言談間，在適性閱讀評量中的PR值更是高達96，也在科普力大賽獲得佳績，在在證明其擁有突出的閱讀能力。此次，勁毅將近來疫情之下的學習現況、線上學習時遇到的趣事、對線上學習的看法等等，描寫得淋漓盡致。

陳毓欣的指導老師賴柱國則提到，寫作是平日的積累，毓欣聯絡簿上每天的小日記都會針對當日的校園生活點滴自訂題目，抒發所見所聞，寫法上會善用修辭技巧讓句子畫面感十足，豐富的內容總是需要貼滿便利貼才能如實展現。

金湖國小校長陳為信非常感謝家長會長林嘉森於得獎同學赴台領獎前，特別撥空到校致贈程儀，給予孩子們滿滿的鼓勵。同時也期許本次獲獎能激勵更多的學生積極參與寫作活動，並透過寫作展現自己的才華和獨特的思維，校內也將繼續致力於提供優質的寫作教育，培養學生的寫作能力和文學素養，不斷激發學生的創造力和想像力。相信湖小師生藉由課程活動不斷努力和探索，都能夠在寫作的道路上取得更大的成就。