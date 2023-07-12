壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天批評，國安局長蔡明彥日前接受專訪時說中共目前沒能力攻擊台灣，卻避重就輕不提中共何時有能力攻台，他覺得「這是最遺憾、最糟糕的公部門示範」。

吳怡農今天出席沃草舉行的「跨界合作開啟全民防衛新篇章」 記者會，他致詞強調全民防衛意識的重要性，還表示，他不得不提到蔡明彥日前接受媒體專訪做的最壞示範。

吳怡農說，蔡明彥在專訪中強調，中共目前沒有能力攻擊台灣，但避重就輕不討論中共何時可能會有攻台能力，或中共何時會相信自己有能力採取攻台行動，讓他覺得是最遺憾、最糟糕的公部門示範。

吳怡農說，台灣必須做好風險評估規劃，必須要瞭解中共3、4年內是否會有攻擊台灣的能力，必須討論該提早做好哪些準備。

吳怡農指出，好消息是台灣的堅固力量一向都在民間，沃草將推出「積極行動指南」民防手冊，壯闊台灣一定會積極行動、全力協助。

吳怡農會後接受媒體聯訪時補充說明，國家情報單位首長，在安排專訪對外發言時，除了告訴大家中共現在的能力，還該告訴大眾中共何時有攻台能力，因為政策必須跟上腳步，政策投資、國防改革要花時間，中共花了30年，台灣更要早點做準備。

蔡明彥日前接受網路節目「齊有此理」專訪指出，戰爭與和平的討論具主客觀因素，主觀上認為兵凶戰危，但就情報機構而言，以現階段來說，中共發動戰爭的能力仍不夠，全面登陸作戰並不容易。

蔡明彥分析，儘管是飛彈攻擊或海上封鎖，要台灣在第一時間屈服也不容易，發生的可能性不高，在中國尚未有能力之前，其所醞釀的為恫嚇與脅迫，而非侵略，台灣目前並沒有兵凶戰危。