王瀅2010年與南國建設小開楊立傑結婚，育有3個女兒，婚後淡出演藝圈的她，重心全放在家庭。王瀅婚後經常在社群分享家庭生活，老公楊立傑也相當寵她，不過近期王瀅卻發文吐苦水，大嘆：「這些只是很多媽媽除了工作以外都必須完全做的事....懂的就懂。」

王瀅近年將主力放在家庭，操持家事的她面對日常瑣事相當煩惱，近來罕見地在臉書大吐人妻苦水，她拋出老公最常問的七個問題：「1.為什麼這裡有一根頭髮？ 2.為什麼小孩子開的燈都不關？ 3.為什麼你的日拋隱形眼鏡在這裡？ 4.為什麼地上有仔？（像西瓜仔） 5.為什麼你去洗頭要化妝？ 6.為什麼？這裡有螞蟻？ 7.為什麼小孩還沒有睡？」

面對老公的質疑，王瀅解釋因為家裡很多女生，掉一根髮絲再正常不過，家裡幾乎一塵不染；她在家或出門都會畫上淡妝，出門洗頭要化妝很正常；而老公不喜歡吃有任何有仔或核的水果，她需要挑乾淨，老公才吃，不然不吃；小孩以為媽媽都不用洗澡，因為她都等到全家安置好才洗睡，娓娓道盡家庭主婦的辛苦與無奈。

此外，王瀅還提到老公每天問：「早餐吃什麼？中午吃什麼？晚餐吃什麼？」她解釋，12年多都安排，每餐不同。面對老公的轟炸式提問，王瀅委屈表示：「老公太多為什麼...其實太太也有，只是不說。」令她大嘆：「這些只是很多媽媽除了工作以外都必須完全做的事....懂的就懂。」