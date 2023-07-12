加拿大法院近日某則判決掀起外界熱議。被告以訊息方式向被告傳送「亞麻採購」合約照片，被告當時亦回傳對方「比讚」表情手勢。未料，原告事後遲未收到貨品於是憤而提告，被告則主張他只是收到合約，並未同意出售。對此，劉珞亦律師提醒民眾，「貼圖有法律效力，我國民刑事責任均有前例」。

案經審理，加拿大法院最終認定表情符號具備「數位簽名」效力，可作為非傳統契約簽署方式，應被認定同意成立契約，應被認定同意成立契約，因此判被告賠61,442美元（約新台幣192萬元）。

劉珞亦律師表示，根據我國民法，當對方接收到我方成立契約的意願，契約即能成立。換言之，「比讚」手勢於我國亦可理解為同意成立契約。因此，民眾於LINE上討論交易時必須謹慎使用。

另，劉珞亦律師強調，法官同時將考量「對話情境」，如果Line圖明顯與契約事項無關，仍不會發生效力。例如我國已有法院判決認為，資方違法解僱勞工後，將資遣費匯款紀錄傳送給勞工，勞工回傳「饅頭人豎拇指圖」，但從該對話紀錄前後脈絡觀察，勞工多次質疑解僱違法，因此不能理解為同意接受資遣的意思。